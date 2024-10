Anno all’estero: sempre più studenti la scelgono, anche grazie alle borse di studio

Un anno scolastico all’estero. Suona come un sogno, vero? Per molti studenti italiani sta diventando sempre più realtà. L’opportunità di passare mesi in un altro Paese, scoprendo nuove culture e migliorando una lingua straniera, attira ogni anno centinaia di ragazzi e ragazze.

Ma cosa sta spingendo sempre più studenti a scegliere questa strada? La risposta potrebbe sorprenderti: oltre all’incredibile esperienza di crescita personale, ci sono anche le borse di studio a fare la differenza come quella di INPS anno all’estero dedicata ai figli di dipendenti statali o pensionati della pubblica amministrazione.

Non solo un’esperienza formativa, ma una finestra sul mondo

Come pensi sarebbe svegliarti la mattina e andare a scuola in una città completamente diversa dalla tua? Nuovi compagni, nuove materie, nuovi metodi di insegnamento. Sicuramente avrai già capito che partecipare a un programma di scambio ti aiuterà a migliorare la competenza linguistica ma a tutto ciò potrai aggiungere uscire dalla comfort zone e affrontare nuove sfide, acquisendo skill che ti saranno utili nella vita.

E poi, pensaci: quante persone della tua età possono dire di aver passato un anno all’estero? Essere uno studente di scambio ti dà modo di arricchire il curriculum e distinguerti quando arriverà il momento di entrare nel mondo del lavoro.

La borsa di studio ITACA INPS: un aiuto concreto

E qui entrano in gioco le borse di studio. Tra le più conosciute e ambite c’è senza dubbio la borsa di studio ITACA INPS; se sei un figlio di dipendenti pubblici o pensionati, potresti accedere alla risorsa che copre in parte o del tutto i costi del tuo anno all’estero.

Come funziona? Semplice: se hai i requisiti giusti, puoi fare domanda e, se selezionato, ricevere un contributo che varia in base alla durata e alla destinazione del tuo soggiorno. Non male, no? Certo, c’è un po’ di burocrazia da affrontare, ma ne vale la pena quando in cambio puoi vivere un’esperienza che segnerà il tuo futuro. Ricorda però di impegnarti nello studio perché la tua media scolastica influisce.

Le destinazioni più ambite

Sono diverse le mete che gli studenti italiani hanno in mente ma ci sono delle tendenze chiare e nette. In cima, ovviamente, tutte le destinazioni che riguardano la lingua inglese. Non solo Londra, Brighton, Bristol e Cambridge si affiancano a Dublino ed Edimburgo e per i più coraggiosi New York.

Chiaramente non mancano soluzioni per chi desidera imparare il francese, con Parigi in cima a tutte o Barcellona e Malaga per chi invece vuole migliorare nello spagnolo. Il tedesco è tra le lingue più studiate nei licei e quindi Berlino e Monaco di Baviera sono località altrettanto richieste.

Ma il vero trend? Malta. L’isola nel Mediterraneo non troppo lontana da casa è perfetta per migliorare nell’inglese, il tutto in una location effetto wow a due passi dal mare e con città storiche tutte da scoprire.

Se ci stai pensando, forse è il momento di informarti meglio e fare il primo passo. Chissà, magari il prossimo anno sarai tu a fare colazione con i pancakes in una casa negli Stati Uniti o a prendere il bus per andare a scuola in UK.