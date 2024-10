Andrea Orlando in visita ad Albenga: insieme a lui il professor Cremonesi, primario del Ps del Galliera. Cangiano: “Sanità pubblica al centro”

Albenga. “Per una sanità pubblica, accessibile e territoriale”. È questo il titolo dell’incontro che si svolgerà ad Albenga giovedì 3 ottobre, con protagonista Andrea Orlando, per la prima volta ospite della Città delle Torri dopo l’ufficialità della sua candidatura, alla guida del centrosinistra, alla Presidenza di Regione Liguria.

Un appuntamento importante, che si terrà all’Auditorium San Carlo (in Centro Storico), con inizio alle 20,45. Nell’occasione, Orlando dialogherà con uno dei massimi esperti liguri in tema di sanità, il professor Paolo Cremonesi, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera.

Ad accoglierli in Città: il sindaco di Albenga, e medico, Riccardo Tomatis e il candidato consigliere regionale Giorgio Cangiano, che parteciperanno all’evento.

“C’è grande soddisfazione, – ha dichiarato Giorgio Cangiano. – La sanità è uno dei temi cruciali per il Ponente Ligure che, ormai da anni, cerca di ottenere risultati e chiarimenti, ma con scarso successo sia per l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga che per il San Giuseppe di Cairo”.

“Questa è l’occasione. Ringrazio Andrea Orlando che ha scelto per prima, non a caso, la nostra Città per affrontare questo tema tanto delicato quanto importante”, ha proseguito.

“L’evento segnerà anche il graditissimo ritorno del professor Cremonesi, che già nel recente passato, dati e numeri alla mano, si era espresso sulla ‘necessità che Albenga fosse dotata di un punto di emergenza h24’. L’obiettivo dell’incontro sarà proprio quello di unire la politica e l’esperienza diretta nel settore per fornire, finalmente, risposte vere e prospettive chiare ai presenti, che mi auguro saranno numerosi”, ha concluso il candidato consigliere.

La serata è aperta al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare a fronte dell’importanza che il tema trattato riveste per il territorio ingauno e per tutto savonese.

Ma Andrea Orlando sarà ad Albenga già a partire dal tardo pomeriggio del 3 ottobre per visitare la città, dialogare con i cittadini e non solo.

Prima del convegno sulla sanità pubblica, ci sarà anche un incontro con le associazioni di categoria agricole: il candidato presidente intende conoscere la situazione a seguito dell’evento alluvionale che ha colpito duramente la piana ingauna agli inizi di settembre, e fornirà la propria visione su quanto e come la Regione possa incidere sulle future scelte.

Inoltre, è previsto un momento di confronto tra Orlando, il professor Cremonesi ed i rappresentanti del comitato “Senza pronto soccorso si muore”, che prosegue il suo impegno a favore della sanità pubblica e dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.