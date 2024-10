Andora, Palazzo Tagliaferro e il Museo Mineralogico location esterne del Festival della Scienza

Andora. Tre laboratori per le scuole, una conferenza e una visita guidata aperta al pubblico alla prestigiosa collezione del Museo Mineralogico Dabroi. Sono le proposte del comune di Andora e di Palazzo Tagliaferro che per il decimo anno è location esterna del Festival della Scienza di Genova presentate questa mattina agli studenti delle scuole primarie e medie di Andora dal vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Andora Daniele Martino e da Christine Enrile curatrice degli eventi di Tagliaferro.

Da domani prenderanno il via ed è già record di iscrizioni da parte di scuole sia della provincia di Savona che di Imperia.

“Dieci anni di collaborazione con il Festival della Scienza sono un traguardo importante per questa Amministrazione – ha dichiarato il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Martino – Con i laboratori diamo una offerta culturale di altissimo livello che qualifica Tagliaferro come un punto di riferimento non solo per Andora, ma per tutto il Ponente per le sue attività culturali. Ci prepariamo ad accogliere nei prossimi giorni centinaia di studenti che parteciperanno ai laboratori proposti. Siamo lieti di aprire le nostre strutture culturali alle scuole e confermiamo l’impegno a favorire il costante miglioramento di questi progetti”

Il polo culturale andorese è da tempo un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, grazie all’intenso programma di valorizzazione attivato in questi ultimi anni, articolato attraverso percorsi didattici rivolti alle scuole, mostre d’arte dai contenuti collegati alle tematiche della Natura e della Terra, convegni, conferenze e visite guidate in collaborazione con il DiStav, in grado di coinvolgere curiosi, appassionati, studenti, artisti e autori.

Nei prossimi giorni offrirà laboratori didattici gratuiti riservati alle scolaresche, conferenze sul tema del Festival e il 10 novembre, in chiusura eventi, una visita guidata al patrimonio mineralogico che come consuetudine sarà realizzata con la collaborazione del DISTAV dell’Università di Genova.

Il polo culturale andorese in occasione della manifestazione, al fine di dare la possibilità al maggior numero di studenti e appassionati di fruire delle varie proposte, ha previsto aperture straordinarie tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00 dal 24 ottobre al 10 novembre 2024.

Ecco una sintesi del programma.

Dal 24 ottobre all’8 novembre 2024

LABORATORI DIDATTICI GRATUITI A DISPOSIZIONE DELLE SCOLARESCHE

1) Laboratorio: “Sfide della Natura: I Vulcani”

Rivolto alle scuole primarie: classi prima, seconda e terza

Fruibile in presenza ad Andora presso Palazzo Tagliaferro previa prenotazione

Contenuti Laboratorio:

Gli alunni parteciperanno a un laboratorio suddiviso in due parti una teorica e l’altra pratica.

Parte teorica: I vulcani hanno da sempre affascinato l’uomo e colpito il suo immaginario. Ma cosa sono i vulcani? E soprattutto: possiamo prevedere le loro eruzioni? Risponderemo a queste domande e scopriremo come nel corso del tempo l’uomo ha compreso il funzionamento dei vulcani e ha imparato ad interpretare i segnali che precedono le eruzioni per poter vincere le sfide che la natura pone all’umanità.

Parte pratica: Verrà costruito e colorato un vulcano 3D; inoltre si procederà alla realizzazione di un esperimento scientifico volto a riprodurre un’eruzione vulcanica. I manufatti prodotti verranno consegnati ai docenti per essere portati in classe.

2) Laboratorio: “Sfidiamo i Vulcani”

Rivolto alle scuole primarie: classi quarta e quinta

Fruibile in presenza presso Palazzo Tagliaferro previa prenotazione

Contenuti Laboratorio:

I vulcani hanno da sempre affascinato l’uomo e colpito il suo immaginario. Ma cosa sono i vulcani? E soprattutto: possiamo prevedere le loro eruzioni? Risponderemo a queste domande e scopriremo come nel corso del tempo l’uomo ha compreso il funzionamento dei vulcani e ha imparato ad interpretare i segnali che precedono le eruzioni per poter vincere le sfide che la natura pone all’umanità.

Parte pratica: L’attività pratica vedrà gli studenti impegnati in un quiz puzzle a squadre sul tema vulcanologia Si procederà, inoltre, alla realizzazione di un esperimento scientifico volto a riprodurre un’eruzione vulcanica.

3) Laboratorio: “Natura matrigna: dai terremoti agli uragani – Alla scoperta delle sfide che la Natura ci pone”

Rivolto alle scuole secondarie di primo grado

Fruibile in presenza presso Palazzo Tagliaferro previa prenotazione

Contenuti Laboratorio:

Eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami, uragani, sono tante le sfide che la Natura lancia all’umanità. Viaggeremo alla scoperta delle modalità con cui l’uomo ha raccolto queste sfide. Come l’umanità ha studiato questi fenomeni così devastanti. Come l’uomo ha reagito alle devastazioni come la tecnologia ha fornito gli strumenti per prevedere e mitigare la furia di questi eventi straordinari e ripararne i danni. Inoltre un focus particolare verrà dedicato ai vulcani che hanno da sempre affascinato l’uomo e colpito il suo immaginario. Ma cosa sono i vulcani? come sono fatti, come funzionano, dove sono e come possiamo prevedere le loro eruzioni ? Quali sono i segnali che precedono le eruzioni? queste saranno alcune delle domande a cui il laboratorio si propone di dare risposte attraverso l’illustrazione dei metodi e strumenti con cui l’uomo ha imparato a decodificare i segnali per poter vincere la sfida che questi giganti lanciano all’umanità.

Parte pratica: L’attività pratica vedrà gli studenti impegnati in un quiz puzzle a squadre sul tema vulcanologia

VENERDI 8 NOVEMBRE ORE 16.30

CONFERENZA “LA VITA NELL’ACQUA, L’ACQUA NELLA VITA. VERSO NUOVE SFIDE

L’elemento acqua e i suoi misteri protagonisti degli interventi di Mari Craviotto Osteopata D.O. Rosanna La Spesa Artista

DOMENICA 10 NOVEMBRE DALLE 15.00 ALLE 17.00

VISITA GUIDATA GRATUITA AL PATRIMONIO MINERALOGICO DEL MUSEO DABROI

In collaborazione con il DISTAV Dipartimento Scienza della Terra, Dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. Occasione imperdibile per scoprire gli esemplari mineralogici presenti in collezione.