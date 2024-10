Andora, ospita per la prima volta una gara per MTB elettriche

Andora. Confermati 100 partecipanti per la prima gara di livello nazionale di mountain bike a pedalata assistita ospitata sulla sua rete sentieristica di Andora . Si tratta della quarta tappa del circuito nazionale “e-Enduro”, si svolgerà il 26 e 27 ottobre a chiusura di mese ricco di eventi sportivi. Ad Andora, oltre alla premiazione di tappa, ci sarà anche la cerimonia di chiusura e l’incoronazione del vincitore del circuito.

La gara, organizzata dall’A.S. Andora Ciclismo con il patrocinio del Comune di Andora, nasce dall’iniziativa di Mattia Baracco, atleta e vincitore della Gran Fondo Muretto di Alassio 2023, che da tempo promuove l’e-bike e crede nelle prospettive offerte dalla pista ciclabile tanto da essere il primo ad aver trasferito la sua attività proprio nel ponente di Andora, a pochi metri dalla nuova pista ciclopedonale in fase di completamento.

“La MTB elettrica sta riscuotendo sempre più successo perché consente di percorrere distanze maggiori con meno fatica, risultando particolarmente apprezzata dai cicloturisti” spiega Baracco. “Le piste ciclabili offrono, infatti, percorsi più sicuri rispetto all’Aurelia, per accedere facilmente ai sentieri dell’entroterra. La quarta tappa di e-Enduro, riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana, vedrà la partecipazione di atleti di livello nazionale e amatori, tutti sportivi preparati che si sfideranno lungo i nostri sentieri anche in quattro prove speciali. Venerdì sarà allestito il paddock nell’area della Parrocchia di San Giovanni, sabato si terranno le prove libere e domenica le gare. Ringrazio il Comune e tutti i volontari che stanno collaborando all’organizzazione dell’evento e al supporto logistico per i partecipanti”.

Il percorso sarà svelato ai partecipanti solo all’ultimo. Gara si svolgerà nello specifico sui sentieri nelle zone di Conna e di Metta.

Con la tappa di e-Enduro si chiuderà un mese che Andora ha dedicato interamente allo sport.

“Non escludiamo ulteriori sorprese,” ha dichiarato l’assessore allo Sport, Ilario Simonetta. “Grazie ai camp di calcio e beach volley, al Wind Festival, al trofei di pattinaggio e di vela, abbiamo accolto centinaia di atleti e accompagnatori. Siamo entusiasti di ospitare la prima gara di MTB elettriche, un settore in forte crescita, che troverà nella nostra pista ciclopedonale e nei servizi dedicati un ambiente ideale. A breve, l’A.M.A. installerà nel porto una stazione di ricarica per bici elettriche, portando sul mare un’esperienza già consolidata in montagna. Grazie a un’app dedicata, sarà possibile connettere le attrattive del territorio, favorendo il turismo ricettivo, culturale e sportivo”.