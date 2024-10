Andora, giunta e consiglieri comunali: nuove deleghe dal sindaco Demichelis

Come annunciato, il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha distribuito ulteriori deleghe ad alcuni consiglieri eletti.

Al presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano sono state attribuite le deleghe all’Agricoltura, al Demanio Fluviale, alle Frazioni e alla Sanità.

Il capogruppo di “Andora Più” Gimmi Aga acquisisce quelle l’Artigianato e il Trasporto pubblico locale.

Novità anche per i componenti della Giunta comunale: il vice sindaco Daniele Martino è il nuovo assessore alla Cultura, delega che va ad aggiungersi quelle dell’Istruzione e relazioni con le istituzioni universitarie, Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, Edilizia Privata, Rapporti con le Associazioni e Farmacia comunale.

Ilario Simonetta è stato nominato assessore allo Sport. Ha già le deleghe alla Viabilità, Servizi Tecnologici e manutenzioni, Polizia Municipale, Polizia Amministrativa.

A Monica Risso la nuova delega alla Valorizzazione delle tradizioni locali, che si aggiunge ai Servizi Sociali, Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi e Patrimonio.

Alexandra Allegri si occuperà anche di Pari Opportunità e Segreteria generale, oltre che di Politiche giovanili e dell’infanzia, Arredo urbano, Ambiente, Servizi demografici, Servizi Informatici e Biblioteca.

“Ringrazio gli eletti che hanno voluto confermare il loro impegno al servizio di Andora, per essere punto di riferimento per i cittadini, con i quali costruire relazioni forti negli ambiti delle loro competenze e deleghe. Una squadra, preparata, unita e motivata a completare i progetti avviati, continuare a migliorare i servizi e promuovere nuovi interventi in sintonia con le esigenze degli andoresi” ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis.

Il primo cittadino ha mantenuto le deleghe al Commercio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Demanio marittimo, Porto, Turismo, Personale, Servizio Idrico Integrato e Protezione Civile.