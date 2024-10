Andora, consegnati i defibrillatori acquistati con la raccolta fondi realizzata alla Festa delle Associazioni

Andora. Due nuovi defibrillatori a servizio di Andora e uno per Testico. È il risultato della raccolta fondi realizzata nell’ambito della Festa delle Associazioni, organizzata dalla Croce Bianca con il patrocinio del Comune di Andora.

La cerimonia di consegna è avvenuta nella sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora, alla presenza del sindaco Mauro Demichelis e del vice sindaco con delega alle Associazioni Daniele Martino. La presidente della Croce Bianca Sara Bombardieri, in rappresentanza delle associazioni, ha consegnato le apparecchiature salvavita ad Alberto Petrucco, responsabile della Protezione Civile andorese, e alla Pro Loco del Comune di Testico. Erano presenti i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla raccolta di fondi.

Petrucco ha spiegato che i volontari della Protezione Civile utilizzeranno il defibrillatore sui loro mezzi durante interventi particolarmente complessi, come gli incendi, mentre il defibrillatore destinato a Testico sarà installato in frazione Ginestro, nella piazzetta della chiesa di San Bernardo.

Procede intanto l’aggiornamento della mappatura del territorio di Andora per individuare la migliore ubicazione per il terzo defibrillatore, in un’area pubblica lontana dalle postazioni già esistenti. Attualmente sul territorio di Andora sono posizionati già 11 defibrillatori.