Andora, a Coloratissimo Autunno a Fossano la promozione del territorio e dei prodotti tipici

Andora. Olio Evo, Basilico Genovese Dop e pesto fresco di Andora protagonisti, domenica 13 ottobre, a Fossano della 24° edizione della Mostra Mercato Ortofrutticola e Gastronomica, Coloratissimo Autunno, fiera stagionale per eccellenza a Fossano, vetrina per il mondo ortofrutticolo, storico, evento dedicato all’agricoltura e al locale patrimonio di biodiversità. Ospite del Comune piemontese e della locale condotta Slow Food, Andora allestirà un laboratorio di degustazione di olio evo e pesto fresco che lavorerà parallelo a quello del pesto al mortaio realizzato dall’esperto Simone Peirano.

La presenza di Andora, da sempre molto attrattiva per i visitatori, è una occasione per far conoscere le eccellenze agricole, distribuire materiale promozionale dedicato al litorale, ai sentieri, all’entroterra, a Palazzo Tagliaferro nell’ambito del percorso con l’esposizione “Sapori d’autunno”. La Fiera Coloratissimo Autunno si svolge nel Foro Boario di Fossano ed è famosa anche per l’asta benefica finale in cui gli espositori di eccellenze agricole vendono i prodotti della fiera.

“Quello con il comune di Fossano e la condotta Slow Food è una collaborazione consolidata che ci permette di contattare un territorio particolarmente interessato ai nostri prodotti e assolutamente preparato a riconoscerne la qualità, ben disposto a scoprire i produttori – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Coloratissimo è una occasione di contatto con uno dei nostri bacini turistici per eccellenza che invitiamo a frequentare Andora anche al di fuori della tradizionale stagione estiva ed è anche una fiera molto bella che affonda le sue radici nella cultura contadina”.