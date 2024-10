Ancora un incidente in A10, due feriti e un kilometro di coda [AGG]

Liguria. Aggiornamento ore 20.40: si registra un kilometro di coda tra Aeroporto e Pegli (direzione Savona).

Ancora problemi sull‘autostrada A10 dopo il tragico incidente di questa mattina nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in cui ha perso la vita un operaio di 30 anni. Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 17.30, si è verificato un altro incidente, questa volta tra i caselli di Aeroporto e Pegli.

Lo schianto è avvenuto in direzione Savona, e intorno alle 18 il traffico era praticamente fermo. Due le persone rimaste ferite, in modo fortunatamente non grave.

Presenti sul posto due ambulanze e personale sanitario, oltre alle pattuglie della polizia stradale.

Alle 18 sul tratto compreso tra il bivio con l’A7 e il casello di Pegli i chilometri di coda erano tre, in aumento. Dunque un’altra giornata a dir poco difficile per la viabilità autostradale.