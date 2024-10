Altare, esce di casa per cercare il cane e sparisce nel nulla: 83enne ritrovata e soccorsa nella notte

Altare. Esce di casa per cercare il cane, ma non fa ritorno e i famigliari, preoccupati, lanciano l’allarme. È successo ad Altare, dove la persona scomparsa è fortunatamente stata ritrovata nella notte.

L’allarme è scattato nella serata di ieri (22 ottobre). Si tratta di una donna di 83 anni (classe 1941): a chiedere aiuto è stata la figlia, preoccupata dal suo mancato rientro.

Massiccio il dispiegamento di forze: vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, personale sanitario, che hanno battuto a tappeto la zona e i boschi intorno al paese.

La lieta notizia è arrivata intorno alle 2 di notte, quando la donna è stata ritrovata. In buone condizioni di salute, stando a quanto riferito, ma è stata comunque accompagnata, in via precauzionale, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.