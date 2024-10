Alluvione in Valbormida, sottoscrizioni aperte per aiutare la Croce bianca di Cairo

Cairo Montenotte. Cento mila euro di danni: questa la stima che arriva dalla Croce bianca di Cairo, la cui sede di via Cortemilia è stata gravemente colpita dall’alluvione della scorsa settimana.

La pubblica assistenza cairese desidera “esprimere il più profondo ringraziamento a tutti i cittadini che spontaneamente hanno organizzato iniziative di aiuto nei nostri confronti, presentandosi in sede per aiutarci o facendo oblazioni. A queste iniziative si aggiungono quelle di alcune associazioni, come il consorzio Il Campanile (raccolta fondi presso Caitur Viaggi in via dei Portici 5, Cairo), il Milan Club Valbormida (bonifico bancario IBAN: IT33P0342549350CC0082000171 intestato a Roberto Zunino – Paypal: https://www.paypal.me/mcvalbormida – passando direttamente in negozio a Carcare presso Next Vodafone Carcare in Piazza Pertini, 8 c/o galleria commerciale), i Cacciatori della sezione Confavi di Cairo Montenotte, la Contrada dei Fattori di Cairo Montenotte e altre che seguiranno. Non saremo mai abbastanza riconoscenti per questa solidarietà”.

“Desideriamo esprimere anche un ringraziamento speciale alle consorelle che hanno inviato personale in nostro aiuto, sottraendo preziose risorse alle rispettive sedi. Nello specifico la croce Bianca di Savona, la Oro di Albisola, la Verde di Albisola, la pubblica di Spotorno. Il volontariato non ha confini! Indispensabile è stato l’aiuto ricevuto dalla ditta Fratelli Ivaldi di Cairo che ci ha fornito un canaljet e un operatore, a titolo completamente gratuito, con il quale è stato possibile liberare completamente il piazzale e dare uno slancio alle operazioni di pulizia. La gratitudine è infinita. Il nostro impegno ad aiutare la popolazione continua, ma abbiamo bisogno di fondi per ristrutturare la sede che ha subito danni per decine di migliaia di euro”, scrivono i militi.

Chi volesse lasciare il suo contributo può effettuare una donazione tramite bonifico a:

Causale: OBLAZIONE PRO CROCE BIANCA CAIRO PER ALLUVIONE

intestato a: ODV PA CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE

IBAN ALLIANZ: IT07M0358901600010570940134

IBAN BPER: IT35W0538749331000047341191

AIUTATECI AD AIUTARVI!!!!

Venerd1ì 15 in Contrada dei Fattori alle 20 è in programma una cena benefica a sostegno della Croce Bianca di Cairo. Il costo della partecipazione è di 30 euro e l’incasso verrà totalmente devoluto. E’ obbligatoria la prenotazione.