Alluvione, a Cairo si chiude il cimitero. Comuni pronti a chiedere lo stato di calamità naturale

Valbormida. Alluvione, anche il cimitero cairese necessita di un ripristino urgente dopo gli allagamenti e l’esondazione del fiume Bormida. Il sindaco Paolo Lambertini ha firmato un’ordinanza di chiusura del camposanto fino a data da destinarsi, cercando di effettuare gli interventi nel più breve tempo possibile in vista di Ognissanti.

Intanto anche nel resto della Valbormida i Comuni colpiti dall’evento alluvionale si stanno attivando per chiedere lo stato di calamità naturale, come anche la Provincia di Savona.

I Comuni di Cairo e Carcare avvisano “la cittadinanza, le imprese e tutti coloro che hanno subito danni di voler documentare gli stessi con documentazione fotografica, eventuali ricevute e attestazioni di pagamenti per interventi, se già eseguiti e attendere le successive comunicazioni da parte del comune. Sarà nostra cura – scrivono sui canali ufficiali – fornirvi le puntuali indicazioni per le segnalazioni e le richieste di risarcimento danni non appena disponibili. Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione, e si prega di voler contattare il centralino del comune solo nel caso di effettive urgenze”.