Alluvione a Cairo, la strage degli innocenti: annegati gli animali alloggiati lungo il fiume

Cairo Montenotte. Non c’è una conta ufficiale, ma quel che è certo è che l’alluvione di sabato notte ha portato alla morte alcuni animali custoditi nelle baracche presenti nella zona degli orti, tra il cimitero del capoluogo e località Ville, nei pressi dell’area canina.

A darne comunicazione qualche utente dei social e persone che abitano in quella zona, increduli e amareggiati perchè, con un’allerta in corso, non si sia pensato preventivamente di mettere in salvo le bestiole. In particolare alcuni cani e un gatto non sarebbero sopravvissuti alla piena, impossibilitati a fuggire perchè legati o rinchiusi in strutture senza via di scampo.

Secondo alcune testimonianze, ad annegare sarebbero stati anche conigli, galline e animali da cortile, alloggiati sempre nell’area periferica della città, sulle sponde della Bormida. Molti i cittadini in apprensione, che oggi hanno saputo della tragica fine di queste creature, e l’indignazione è alta. Soprattutto si invita, da ora, a segnalare situazioni di pericolo in caso di allerte o di “singolari” custodie di animali.