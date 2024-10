Alluvione, a Cairo apre lo sportello di Confcommercio Savona per le richieste danni

Cairo Montenotte. Apre lunedì lo sportello di Confcommercio Savona a supporto delle imprese alluvionate: un operatore specializzato sarà a disposizione sul territorio per assistere commercianti e partite iva nella gestione delle pratiche di segnalazione danni e avere altre utili informazioni.

Il servizio verrà attivato in Comune a Cairo Montenotte (piano terra, vicino all’ingresso) il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30.

In contemporanea è possibile ottenere un supporto negli uffici di Confcommercio Savona, in corso Ricci, Torre Vespucci a Savona, aperti dal lunedì al venerdì 9-18.

Per informazioni urgenti si può contattare il numero 019/833131.