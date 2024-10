Allerta meteo, Rosson (Indipendenza): “Passano le amministrazioni regionali, ma il rischio idrogeologico in Liguria resta lo stesso”

Liguria. “Passano le gestioni regionali ma il rischio idrogeologico in Liguria rimane sempre lo stesso. È uno dei più gravi segnali del fallimento delle gestioni di centro sinistra e di centro destra che si sono susseguite in Regione”. Lo afferma Alessandro Rosson, candidato Presidente alla Regione Liguria per il Movimento Indipendenza.

“L’ondata di maltempo che sta colpendo gravemente e per l’ennesima volta il territorio Ligure è la riprova che bisogna intervenire urgentemente per salvaguardare un territorio fragile e provato.

La situazione è indubbiamente allarmante. Il rapporto sul dissesto idrogeologico redatto dall’Ispra nel 2022 delineava una situazione che, alla luce anche del cambiamento climatico, merita un’attenzione particolare da parte della politica. Non chiacchiere e promesse come è avvenuto fino ad ora”.

“Con i fondi messi a disposizione dal PNRR da due anni non c’è neanche l’alibi della mancanza di risorse, c’è solo la disattenzione di una politica troppo presa dal ‘Porto di Genova’ per programmare interventi seri”.