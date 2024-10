Allerta meteo arancione, le decisioni dei sindaci sulle scuole per martedì 8 ottobre

Albissola Marina e Superiore (chiusi anche parchi, cimiteri e impianti sportivi)

Altare

Cairo Montenotte

Carcare

Celle

Cosseria

Dego

Mallare

Murialdo

Pallare

Stella

Vado

Varazze

A Savona l’ordinanza firmata dal sindaco prevede la chiusura scuole nelle aree inondabili:

– Via Crispi – Asilo Nido Aquilone e Scuola Materna Rodari

– C.so Mazzini -Asilo Nido e Scuola Materna “Piramidi”

– Via Bove Scuola Primaria Mignone e Scuola Secondaria di 1° Rita Levi Montalcini

– Via S.G. Bosco – Istituto Superiore “Boselli -Alberti”, limitatamente alla sede in via S.G. Bosco

– Via Santuario – Scuola Primaria Noberasco Lavagnola e scuola secondaria di I grado “Pertini – Villapiana ” Succursale di Lavagnola

– Via Machiavelli- Scuole Guidobono e succursale Rita Levi Montalcini

– Università di Genova- sezione distaccata Campus di Legino e ITS

– Via Molinero- “Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona”

– Via F. Baracca -Isforcoop

– Scuola Regina Margherita Via Serao.

e la sospensione delle attività didattiche in presenza “nei rimanenti istituti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, istituti professionali, ecc”

