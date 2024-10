Maltempo: allagamenti tra Varazze ed Arenzano, A10 chiusa verso Genova [RIAPERTA]

Agg. ore 16.30 L’autostrada è stata riaperta. In direzione Genova ci sono 8 chilometri di coda tra il casello di Savona e Varazze.

Agg ore 15.50 Chiuso per allagamenti il tratto tra Varazze ed Arenzano. Ad ora si registrano 7 chilometri di coda verso Genova. Per chi viaggia verso il capoluogo di regione entrata consigliata ad Arenzano; per chi proviene da Ventimiglia uscita consigliata ad Albisola.

Per chi da Ventimiglia è diretto verso Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona, la A21 Torino-Piacenza e poi la A26 Genova-Gravellona Toce.

Agg. ore 15.30 Intorno alle 15 si è verificato uno smottamento tra Celle e Varazze. Nello stesso tratto si registrano allagamenti in entrambe le direzioni: per questo la carreggiata verso Genova è rimasta chiusa per diversi minuti e risulta ora aperta.

Ad ora si registrano 7 chilometri di coda tra Celle e Varazze verso Genova e un chilometri di coda tra Arenzano e Varazze verso Savona.

Savona. Sta influendo anche sul traffico autostradale l’ondata di maltempo che questa mattina si è abbattuta su tutto il savonese.

Dalle 13.30 circa in A10 si registrano allagamenti tra Pietra Ligure e Borghetto e tra Savona e Finale Ligure in direzione Francia.

Sempre sulla stessa arteria ci sono 15 chilometri di coda tra Albenga e Feglino in direzione Genova causa lavori.

Forti piogge anche sulla A6 in entrambe le direzioni.