Allerta arancione, temporale autorigenerante nel ponente: nubifragio a Cogoleto, allagamenti ad Arenzano

Genova. Un temporale autorigenerante è in atto nel primo pomeriggio di oggi tra il genovesato occidentale e l’estremo levante della provincia di Savona, in particolare tra Arenzano e Celle Ligure.

Si segnalano allagamenti anche in autostrada nei pressi di Varazze. In circa due ore a Cogoleto sono caduti 170 millimetri di pioggia (92 mm/h a Lerca e a Cogoleto in un’ora il dato Arpal).

Prestare la massima attenzione in zona e non uscire di casa se non indispensabile fino a che la situazione non rientrerà. Si segnalano allagamenti diffusi e sono possibili locali smottamenti nelle zone interne.

Numerosi allagamenti si sono verificati ad Arenzano.

La linea temporalesca sta evolvendo lentamente nell’interno dove si registrano piogge forti: Rossiglione con 47,8 mm in un’ora, Campo Ligure con 45,2 mm in un’ora, Urbe 42,5 mm/h.