Allerta arancione su tutta la Liguria: ecco le decisioni dei sindaci sulle scuole

Liguria. Arpal ha diramato l’allerta meteo arancione per piogge che interesserà l’intera Liguria (ad eccezione dei bacini grandi della zona A che restano in giallo) dalle 13 di oggi alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre. A seguire, sarà allerta gialla fino alle 14 sempre di domani venerdì 18 ottobre.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei Comuni del savonese e Valbormida potrebbero optare per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

La redazione di IVG.it sta contattando la amministrazioni comunali delle aree interessate per conoscere la loro decisione in merito al regolare svolgimento delle attività didattiche. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

SCUOLE CHIUSE A (con relativa chiusura di impianti sportivi ed eventi annullati sui rispettivi territori comunali):

Albenga

Alassio

Andora

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Giustenice

Magliolo

Pietra Ligure

Tovo San Giacomo

Toirano

SCUOLE APERTE A:

Albissola Marina (dalle ore 9.00)

Stella

Villanova d’Albenga

Cairo

Calizzano

Carcare

Celle Ligure (dalle ore 9)

A Savona il sindaco ha disposto l’apertura degli asili alle 9 e raccomanda ai dirigenti degli altri istituti scolastici “di adottare analoga misura precauzionale”.

