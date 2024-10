Allerta arancione, forte temporale tra Celle e Arenzano: allagamenti in città e in autostrada. Riaperta l’Aurelia [AGG]

Provincia di Savona. Aggiornamento frana Cogoleto ore 19.20 “In corso le operazioni di rimozione del materiale presente sulla carreggiata da parte di Anas necessarie per riaprire la viabilità. – spiega il sindaco Luigi Pierfederici – Appena terminate le operazioni sarà riaperto il traffico veicolare”.

Aggiornamento ore 18.20: migliora la situazione in Autostrada con rallentamenti in entrambe le direzioni tra Celle Ligure e Arenzano.

Inoltre Anas fa sapere che la circolazione è stata ripristinata in corrispondenza del km 547,500, ovvero dalla Galleria Pizzo.

Aggiornamento ore 17.30: sono saliti a 7 i km di coda tra Celle Ligure e Arenzano causa allagamenti in carreggiata.

-Piove ormai da diverse ore su tutta la provincia savonese ma a quanto riferito dai vigili del fuoco ad ora (ore 16) non sussistono grosse criticità sul territorio.

Preso più di mira il levante savonese come le città di Celle e Varazze. In queste ore di allerta arancione un violento acquazzone si è abbattuto su Celle, allagando momentaneamente sia via Aicardi, nella parte terminale verso l’Aurelia, sia piazza Volta, qui a causa di un tombino ostruito e prontamente liberato dalla Protezione Civile al lavoro in queste ore insieme al Comune e alla polizia municipale.

Allagamenti sull’Aurelia in direzione di Albisola soprattutto sopra il porticciolo di Cala Cravieu dove si sono formate gigantesche pozzanghere. Al momento la pioggia si è affievolita e la situazione sia in piazza Volta vicino alla stazione, sia nel centro storico è tornata alla normalità.

Sansobbia e Teiro entro i livelli di guardia anche se la portata dei corsi d’acqua si è notevolmente ingrossata in queste ultime ore. Comune, Protezione Civile e polizia locale sia di Varazze, sia di Albisola Superiore e Marina presenti sul territorio, come del resto a Savona e in tutte le località colpite dall’ allerta.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile a Varazze ma la situazione resta sotto controllo.

Si segnalano diversi allagamenti in autostrada con una coda di 4k tra Celle Ligure e Arenzano per allegamenti (direzione Genova). Mentre in direzione Savona la situazione è più tranquilla, solo alcuni rallentamenti tra Arenzano ed Albisola, sempre per allagamenti.

Notizia dell’ultimo momento una frana è caduta a causa delle piogge di queste ore in località Portigliolo, tra i Piani d’Invrea e Cogoleto. Per questo motivo l’Aurelia è chiusa e si sono formate lunghe code.

Allagamenti anche nella piazzuola sotto l’autogrill, lungo l’Aurelia (video).

Video di Paola Gavarone

Anas fa sapere che nel dettaglio, in corrispondenza del km 556,000 – a Varazze – l’interruzione della circolazione, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria a causa di fango e detriti (provenienti da un versante attiguo) che hanno coinvolto il piano viabile.

Il personale di Anas e dell’impresa incaricata è operativo in loco.

Sempre a causa delle intense piogge (preannunciate da allerta meteo arancione) in corrispondenza del km 547,500 è chiusa la tratta stradale in corrispondenza della ‘Galleria Pizzo’.

Il percorso alternativo è individuato attraverso l’autostrada A10.