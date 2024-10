Allerta arancione e viabilità, il punto sulle strade provinciali chiuse tra frane e smottamenti

Savona. Il maltempo che, tra ieri ed oggi, si è abbattuto sulla Liguria ha dato vita a grossi problemi anche in termini di viabilità, con diverse arterie stradali interdette, parzialmente o interamente, a causa di allagamenti, frane e smottamenti.

Di seguito, su comunicazione della Provincia di Savona, la situazione attuale delle criticità riscontrate e/o risolte sulle strade provinciali, ma che potrebbero evolversi in base al meteo.

Val Bormida e Savonese

Sp12 Savona-Altare-Palazzo Cappa: Smottamento a monte da terreno privato, strada percorribile, segnalato pericolo.

Sp12 Savona-Altare-San Bartolomeo: Smottamento a monte, strada percorribile, sgombero in corso, condizioni meteo permettendo.

Sp36 Bragno-Ferrania km 6+500: Smottamento a monte, strada percorribile, sgombero in corso, condizioni meteo permettendo.

Zona Finalese

Sp 490 del Colle del Melogno: chiusa al km 38+300 in località Cà del Moro. Deviazioni consigliare per raggiungere il Colle del Melogno-Calizzano dalla Riviera: da Pietra Ligure seguire SP4 in direzione Magliolo, giunti a Tovo San Giacomo doppia opzione…

1) (esclusi i mezzi pesanti) al km 6+150 della SP 4 prendere la Comunale Via Costino che collega con SP 490 a monte di Loc. cà del Moro e proseguire poi in direzione Colle del Melogno (svolta a SX);

2) proseguire lungo la SP 4 sino alla fine della strada all’incrocio con la SP 490 e proseguire poi in direzione Colle del Melogno (svolta a SX).

Sp 17 Finale Ligure (Borgo)-Calice-Rialto km 5+500 – Calice Ligure: Frana a monte, circolazione a senso unico alternato.

Sp 60 Borghetto Santo Spirito-Bardineto km 6+400 – Toirano: Smottamenti a monte, strada percorribile.

Sp 54 Noli-Voze-Magnone km 1+800 – Noli: Cedimento piano viabile, senso unico alternato con semaforo, situazione monitorata.

Zona Ingauna

SP 14 – Nasino, SP 6 – Casanova Lerrone, SP 35 – Arnasco: Piccoli smottamenti, strade percorribili.