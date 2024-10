Allagamenti a Savona, Santi: “Al sindaco non piace essere contraddetto, ma ho solo detto cose vere”

Savona. “La risposta seccata del sindaco di ieri è la riprova, anche se non ce n’era bisogno perchè ce ne eravamo già accorti con la discussione sulla chiusura di corso Italia, che questa amministrazione comunale, in particolare il sindaco, non amano essere contraddetti, sembra quasi che l’opposizione gli dia fastidio”. Così controreplica il consigliere Pietro Santi al sindaco sugli allagamenti a Savona dovuti alle forti piogge dei giorni scorsi.

Santi, dopo le critiche alla giunta dei giorni scorsi, torna sugli interventi nei torrenti e nei rii: “Non amo per mio stile fare polemica, ma in questo caso, visto che sono stato tirato in ballo, voglio sottolineare alcune cose: ho solo detto cose vere che tutti i cittadini possono constatare. Siamo a fine ottobre e non è ancora iniziato un intervento di pulizia dei torrenti e dei rii e soprattutto non ho visto pulire un tombino nelle zone periferiche della città. Se vuole, signor sindaco, la accompagno personalmente a Villapiana e Lavagnola dove potrà constatare la presenza di tombini e griglie intasate da fogliame e sporcizia”.

“Per quanto riguarda il Rio Molinero – dice in merito agli interventi strutturali – il primo intervento di messa in sicurezza con i lavori nella parte a monte lo ha fatto la giunta Caprioglio. Nella scorsa amministrazione io non avevo la delega alla protezione civile, ma essendo assessore ai lavori pubblici mi sono occupato di prevenzione e ho cercato con i pochi mezzi che avevamo a disposizione di pulire tutti gli anni tombini e caditoie oltre ai torrenti. Abbiamo provveduto alla manutenzione del verde cittadino con l’eliminazione dei pini cadenti in corso Tardy e Benech, delle palme alle Fornaci e nei giardini di San Michele”.

“E’ evidente che una variazione di bilancio è una manovra politica e in quanto tale l’opposizione vota contro. E’ con queste pratiche che si distingue maggioranza e minoranza”. Sull’intervento nelna zona verso il mare Santi aggiunge ancora: “Con la giunta Berruti erano pronte tre proposte, quando siamo arrivati noi in giunta ne avevo portata una, ma poi mancava il finanziamento”.

“Mi rendo conto che nei giorni di allerta per chi ha la responsabilità di amministrare una città attenzione e preoccupazione sono al massimo e capisco anche lo sfogo, ma mi auguro che i rapporti con la minoranza siano diversi”, ha concluso.