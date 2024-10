Allagamenti a Savona, Pd: “Santi tenta di approfittare del nubifragio per fare polemica contro la giunta”

Savona. “Il centrodestra savonese non perde occasione per fare figuracce. Stavolta è toccato al consigliere Santi, che ha tentato di approfittare del nubifragio e degli allagamenti degli scorsi giorni per fare polemica contro l’Amministrazione comunale, pubblicando una fotografia di via Guidobono allagata”. Lo dichiara Simone Anselmo, segretario Comunale di Savona Come.

“La stessa area si era allagata nel 1934, quando a occhio e croce Russo non era ancora sindaco, e nel 2021, quando era assessore un certo Pietro Santi, e non crediamo fosse un omonimo o un sosia dell’attuale consigliere di minoranza/fotografo. Non era un omonimo, ma sempre lo stesso Pietro Santi, il consigliere comunale che insieme al resto della minoranza ha votato lo scorso 2 luglio contro la variazione di bilancio che permetterà a breve di affidare i lavori per risolvere finalmente il problema degli allagamenti nel “quadrilatero”.

“A ciascuno il suo: Santi fa le fotografie e vota contro le variazioni di bilancio che permettono di finanziare le opere per la sicurezza idraulica, l’amministrazione di Centrosinistra approva le delibere e affida i lavori per risolvere i problemi della città”.