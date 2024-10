Alla scoperta della mensa Caritas di Savona: un mondo di 1.250 persone sempre in aumento, “la povertà può colpire chiunque”

Savona. La mensa della Caritas di via De Amicis è un angolo importante della città, su cui ha aiutato ad accendere i riflettori lo chef di Bergeggi Claudio Pasquarelli, con le due cene di beneficienza grazie alle quali sono stati raccolti 6010 euro da destinare all’acquisto di generi alimentari.

C’è un mondo che val la pena conoscere meglio dietro quel cancello verde, appunto in via De Amicis, che viene guardato con interesse, curiosità, riconoscenza, forse da alcuni purtroppo con sospetto. Serve pasti caldi più che dignitosi a 1250 persone (erano 710 nel 2019), in costante aumento.

Ci aiuta a conoscerlo, quel mondo, Emilio Goslino, responsabile della mensa assieme a Pietro Rosso. Lo fa in modo chiaro e pacato, evitando le iperboli. Si capisce che è un uomo buono.

Inizia così: “La mensa è nata per le persone senza fissa dimora, ma la gravità della situazione economica ci ha indotto ad estenderla a chi ha difficoltà abitative, cioè non ha un luogo dove farsi da mangiare. La precarietà abitativa è infatti uno dei problemi principali della nostra società. Da noi arrivano tutti single perché per le famiglie la Caritas ha un altro servizio, l’Emporio, presso cui, dopo essere stati accettati, possono ritirare i generi di cui hanno bisogno”.

Alla mensa si rivolgono nel 60% circa stranieri. Utilizza prodotti messi a disposizione dall’Unione Europea e grazie al recupero dai supermercati con il Banco Alimentare.

Spiega Goslino: “Si tratta di generi la cui scadenza indica una data entro cui vanno ‘preferibilmente’ utilizzati, ovviamente non quelli che sono del tutto scaduti. Tra gli avventori c’è per fortuna un certo turn over, quando non vediamo più qualcuno significa nella maggior parte dei casi che ha risolto il suo problema”.

Goslino ricorda poi che questo sistema è stato perfezionato e rafforzato negli anni, e che può contare anche sull’aiuto di privati, come nel caso di Pasquarelli: “Lui già ci aiutava, ma quando ha potuto vedere di persona si è reso conto dell’importanza e del ruolo della mensa e ha deciso di organizzare anche le cene di beneficienza”.

Chiediamo a Goslino di superare l’ovvia riservatezza dovuta a un argomento così delicato e di raccontarci un caso che l’ha particolarmente colpito. Risponde: “Si era rivolto a noi un ex infermiere del San Paolo finito in assoluta povertà, per motivi famigliari, nonostante la buona pensione. Dormiva dove capitava, mangiava alla mensa. E’ morto a 90 anni in queste condizioni”.

Questo per dire che bisogna vincere i pregiudizi, i dubbi e le paure, perché la povertà può colpire chiunque. Un’ultima domanda: non è facile scegliersi un lavoro così impegnativo. Conclude Goslino:“Io vengo da una storia di impegno sociale e solidarietà, ho cominciato con l’esperienza negli scout. Forse non è facile, come ha detto lei, però mi ripagano le soddisfazioni quotidiane”.