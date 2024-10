Albissole, Barlassina sorride dopo la vittoria contro il Ceriale: “Contento della prestazione, la società auspica un campionato tranquillo”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una vittoria importante sia per il morale che per il modo in cui è arrivata. Domenica pomeriggio l’Albissole è riuscita a riscattare le due sconfitte consecutive contro San Cipriano (in Coppa Italia) e Sestrese (all’esordio in campionato) superando il Ceriale di fronte al proprio pubblico.

Dopo un inizio difficile (al 13′ i Ceramisti sono andati sotto nel punteggio a causa di un’autorete rocambolesca di Favorito) i biancazzurri hanno saputo vendere cara la pelle rimontando la sfida grazie alle reti messe a segno da Cuka (per lui è arrivata una doppietta) e Polito.

Soddisfatto dalla prestazione dei Ceramisti anche Lorenzo Barlassina, presidente dell’Albissole il quale nel post-gara ha dichiarato: “La vittoria odierna è stata convincente e cancella la sconfitta contro la Sestrese. Dopo la partita di domenica scorsa avevo paura che il morale dei ragazzi fosse basso, motivo per cui in settimana come società abbiamo scelto di parlare alla squadra. Direi che è andata molto molto bene. Nonostante un inizio difficile, alla fine abbiamo giocato bene”.

“Sono contento della prestazione – ha proseguito l’intervistato -, domenica prossima giocheremo nuovamente in casa e speriamo di riuscire ancora a fare risultato per mettere a posto la classifica. La squadra è giovane, motivo per cui il contributo dei giocatori esperti della rosa diventa ancora più importante. Inoltre il mister ha un carattere eccezionale e riesce a trasmetterlo alla squadra, un fattore che si è visto anche oggi”.

Infine Barlassina ha concluso scandendo gli obiettivi del club: “La società si aspetta un campionato di Promozione tranquillo. Vorremmo mettere le basi per poter tentare l’assalto all’Eccellenza in vista della prossima stagione”.

Non solo campo: ieri l’Albissole ha annunciato tre mosse di calciomercato. Dopo una stagione da protagonista coronata con la promozione, Simone Pasquino ha salutato il biancazzurro per approdare allo Speranza. In entrata invece due giovani: si tratta di Andrea Nacci, esterno offensivo classe 2004 (ex Alessandria e Albenga) e Lorenzo Gallo, difensore centrale prelevato in prestito dal Celle Varazze.