Albissola, interpellanza del gruppo Tradizione e Futuro: “Distaccamento di piastrelle e assi nella panchina sul molo Sant’Antonio”

Albissola Marina. Interpellanza presentata e depositata in Comune ad Albissola del gruppo Tradizione e Futuro relativa alla panchina centrale presente sul molo di Sant’Antonio. “Con la presente si segnala il distaccamento delle piastrelle in ceramica e delle assi in legno della seduta della panchina centrale posta sul molo di Sant’Antonio”.

“Si invita, al fine di tutelare l’incolumità dei fruitori della panchina, di porre immediatamente in sicurezza la zona vietando l’accesso alla panchina stessa, verificare che non ci siano principi di distaccamento di altre piastrelle e delle assi in legno della seduta della panchina, effettuare il controllo di cui sopra anche per la fontana presente sul Lungomare degli Artisti”.

Inoltre i consiglieri chiedono “quale sia stata l’impresa esecutrice dei lavori, quanto siano costati detti lavori, come l’Amministrazione Comunale intenda procedere nei confronti dell’impresa esecutrice”.

“Si chiede, infine, quale criterio sia stato seguito per la scelta e l’istallazione dell’illuminazione sul molo di Sant’Antonio. Nel sottolineare come, questa situazione di incuria, di trascuratezza e di abbandono, possa mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini che quotidianamente raggiungono il molo albissolese per ivi sostare, e non giovi all’immagine ed al decoro di Albissola Marina, si richiede che venga data risposta scritta alla presente interrogazione ed ai quesiti ivi esplicitati”, concludono.