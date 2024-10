Albisola, sorpresa alla scuola della Massa: è tornato il galletto Cocó

Albisola Superiore. “Non scappare più!”. Cocó è tornato per la gioia dei bambini e degli insegnanti della scuola della Massa. Questo galletto ha scelto loro, già un anno fa, e rallegra ogni giorno tutti: dai piccoli al personale scolastico intero.

Ieri però, Cocó ha deciso evidentemente di andare a farsi un giro e di far stare in pensiero per lunghe ore bambini e adulti, che hanno lanciato appelli per ritrovarlo, fino a fare la sua comparsa questa mattina alle 10 scegliendo, più o meno, l’ora della ricreazione per regalare una sorpresa che, a questo punto, è stata davvero inaspettata.

Anche per lui merenda, con una generosa manciata di mais. Gioia per tutti. Il simpatico galletto è tornato a scuola dove sarà, con ancora più attenzione, monitorato.

La mascotte della Massa è al sicuro. E tutti sono felici, finalmente.