Alberto Delfino: “Ospedale, viabilità e dissesto idrogeologico ad Albenga e nell’entroterra priorità da portare in Regione”

Albenga. Viabilità, dissesto idrogeologico e, ovviamente, l’ospedale Santa Maria di Misericordia. Sono le tre priorità ingaune su cui ritiene sia necessario lavorare quanto prima e cioè “non appena entrati in Regione” Alberto Delfino, candidato consigliere regionale per la lista Bucci Presidente.

“Sono di Albenga, di Erli – ricorda Delfino – perciò ho sempre avuto un’attenzione particolare per i problemi della mia valle e delle valli albenganesi. Il dissesto idrogeologico, la viabilità e il futuro dell’ospedale sono i tremi temi fondamentali della mia campagna e che rappresentano le istanze più importanti da portare in Regione”.

Delfino si è sempre occupato di viabilità: “Specie quella verticale, cioè quella collega la nostra Liguria al Piemonte e che ha sempre avuto fortissime criticità: penso alla Sp582 o alla Albenga-Pieve di Teco- Ormea, la cui gestione e la cui sistemazione sono sempre state molto difficoltose”.

E strettamente legato alla viabilità c’è poi il tema del dissesto idrogeologico, tornato prepotentemente d’attualità dopo l’ultima ondata di maltempo: “Le forti piogge di questi giorni hanno messo a nudo tutte le criticità del nostro territorio: frane, smottamenti, ponti pericolanti. Tutte situazioni che devono essere prese in considerazione con particolare attenzione non appena entreremo in Regione”.

E parlando di Albenga non è possibile fare a meno di parlare del suo ospedale ed in particolare del Punto di primo intervento: “Il Santa Maria di Misericordia è l’ospedale degli albenganesi costruito coi soldi degli albenganesi – ricorda Delfino – Perciò deve essere al servizio di Albenga e dell’entroterra. Ritengo che la prima misura da mettere in atto sia la riapertura del Ppi sulle 24 ore: attualmente è operativo dalle 8 alle 20 ma già alle 18 il reparto smette di accettare pazienti, che quindi devono essere dirottati a Pietra Ligure”.

Come ricorda Delfino, siamo entrati nell’ultima settimana di campagna elettorale: “Siamo arrivati all’ultimo giro di lancette e ora dobbiamo correre per convincere quanti più elettori possibile a votare Marco Bucci e Alberto Delfino. Finora ho notato una buona risposta da parte dei nostri concittadini e una certa voglia di cambiare, ma ugualmente faccio un appello a tutti i liguri: andiamo a votare. Questo è l’unico modo per cambiare le cose che non vanno. Il voto è il solo modo che i cittadini hanno per esprimere la loro opinione ed incidere sulla vita politica della Liguria. Perciò andiamo a votare, per il bene della regione, di Albenga e del suo entroterra”.