Alberi e rami pericolanti tra Finale e Varigotti, chiusa l’Aurelia: in azione i vigili del fuoco

Finale Ligure. Ancora le conseguenze del maltempo dei giorni scorsi colpiscono il territorio finalese: questa mattina, infatti, alberi e rami pericolanti che incombevano sulla carreggiata e che hanno interessato la tratta di via Aurelia tra Finale Ligure e Varigotti. La situazione ha reso pericolosa la circolazione di auto e veicoli, per questo è stata chiusa al transito per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Savona a seguito delle segnalazioni pervenute.

Grazie all’uso dell’autoscala hanno raggiunto gli alberi ad oltre 20 metri di altezza e hanno provveduto a rimuovere la parti pericolanti che potevano creare criticità al normale traffico viario.

Una volta completata l’azione di messa in sicurezza, l’Aurelia è stata riaperta.