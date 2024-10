Albenga, ultimi giorni per le segnalazioni dei danni provocati dall’ultima ondata di maltempo

Albenga. Ultimi giorni per compilare e consegnare i modelli di segnalazione danni provocati dagli eventi meteorologici avvenuti nella notte tra il 4 e 5 settembre.

Il presidente del consiglio comunale Alberto Passino, anche a seguito della riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 settembre, ricorda la tempistica per consegnare i modelli necessari per segnalare i danni subiti.

“È importante, – ha spiegato Passino, – che, chi ancora non lo ha fatto, si affretti a compilare e inoltrare i modelli per la segnalazione dei danni subiti a causa dell’evento alluvionale dello scorso 5 settembre. Come è stato spiegato nell’incontro tenuto dal sindaco Riccardo Tomatis ieri, la Regione attende i dati provenienti da detti modelli per chiedere lo stato di calamità nazionale o lo stato di emergenza regionale”.

Sul sito del Comune di Albenga si trovano tutti i modelli da compilare e le indicazioni necessarie ad effettuare le segnalazioni (https://www.comune.albenga.sv.it/novita/notizie/30a5ce57-5060-4dc7-fb21-08dcd7206237/).

È inoltre attivo il numero verde 800.445.445 dell’Urp Liguria Informa dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 16, oltre alla casella istituzionale liguriainforma@regione.liguria.it.

Si comunica altresì che i modelli sopra citati sono scaricabili dal sito della Regione Liguria.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale – Ufficio Protezione Civile tramite posta elettronica all’indirizzo luca.sola@comune.albenga.sv.it, o tramite contatto telefonico ai numeri 0182.562232, 0182.562246.