Albenga, strada per Regione Enesi inagibile: si lavora per un senso unico alternato

Albenga. Cedimento della strada in Regione Enesi, in frazione Bastia, dove si sta già lavorando per ripristinare il passaggio.

Il sindaco Riccardo Tomatis insieme ad alcuni tecnici ha già effettuato un sopralluogo per organizzare la predisposizione di un senso unico alternato, essendo questa anche la via di comunicazione con il canile.

Le forti piogge hanno eroso parte della carreggiata, con un grave dissesto provocato anche da un’ondata di fango che ha ricoperto un tratto ora pressochè inagibile.