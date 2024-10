Albenga, Podio: “Consorzio di bonifica essenziale per attrarre finanziamento pubblici e garantire la sicurezza di cittadini e aziende”

Albenga. “La costituzione del consorzio di bonifica è un passo fondamentale per il bene della nostra comunità. Come minoranza, abbiamo proposto di riprendere un percorso che la maggioranza aveva avviato nel 2020, ma poi abbandonato. Con la nostra mozione, presentata dalla consigliera Ginetta Perrone, vogliamo rilanciare la creazione di un ente essenziale per attrarre finanziamenti pubblici, gestire le acque e garantire la sicurezza di cittadini e aziende”. Così il consigliere di minoranza albenganese Nicola Podio in merito ad uno dei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale ingauno convocato venerdì scorso, 18 ottobre.

Tra i tremi trattati nel corso della seduta, anche quello dei debiti fuori bilancio: “È uno spreco di risorse – spiega Podio -, seppur necessario, dovuto all’inerzia nella manutenzione dei rii. Ci troviamo spesso a dover affrontare spese d’urgenza per rimediare a interventi mancati e ai danni conseguenti. Pensiamo, ad esempio, al taglio degli alberi negli alvei dei fiumi: interveniamo in urgenza, ma gli alberi non dovrebbero crescere lì in primo luogo”.

Infine, Podio ha ricordato il punto all’ordine del giorno relativo alle associazioni di volontariato, che ha ricevuto il consenso unanime da parte del consiglio comunale di Albenga: “Questo dimostra che, quando maggioranza e opposizione lavorano insieme, si possono ottenere risultati importanti attraverso delibere condivise, da cui la città e i volontari trarranno beneficio con interventi e iniziative a loro favore”, ha concluso il consigliere comunale.