Albenga piange la scomparsa di Angelo Di Bella

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Angelo Di Bella.

Il 52enne ingauno è deceduto martedì scorso in Costa Azzurra a causa di un grave incidente sul lavoro.

Descritto dagli amici di Albenga come una persona solare, vivace e scherzosa, Di Bella lascia la compagna Maria, parrucchiera e titolare di un’attività molto conosciuta in via dei Mille.

Diversi i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del 52enne albenganese.

“Nella piazza di Pace Alta abbiamo passato gli anni più belli e spensierati della nostra adolescenza. Quanti giochi, corse, partite, risate. Quanto divertimento. Ci sono persone che, anche se non vedi da anni, sono parte integrante della tua vita. Tu, Angelo, sei una di quelle. Mi dispiace tanto. Un abbraccio a Nato e Nino”, scrive Gianluca.

“Caro Angelo, sempre puntuale quando c’era da festeggiare, sei il primo e primo resterai nei nostri cuori. Appena diventato nonno, ti abbiamo aspettato invano questa volta, mi mancherai. Seppur ancora incredula, spero di svegliarmi da questo brutto sogno”, ha scritto Claudia.

La salma di Di Bella sarà riportata in Italia nelle prossime ore, nel corso delle quali verrà fissata anche la data dei funerali.