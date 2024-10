Albenga: il sindaco Tomatis incontra Cristina Siniscalchi, neoeletta presidente dei Lions Club Albenga Host

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis incontra Cristina Siniscalchi, neoeletta presidente dei Lions Club Albenga Host.

Afferma il primo cittadino: “Conosco la dottoressa Siniscalchi, una grande professionista che, anche nella sua attività personale si è sempre messa al servizio dei pazienti. Queste caratteristiche rispecchiano a pieno quello che è lo spirito Lions e sono certo che saprà svolgere al meglio il suo ruolo”.

Durante l’incontro, al quale era presente anche Mauro Podestà, componente attivo del club da diversi anni, sono state illustrate le prossime iniziative del Lions Club Albenga Host.

Dichiara Cristina Siniscalchi: “Durante il mio mandato ho intenzione di portare avanti molti progetti sul territorio con una particolare attenzione al tema sanità. Abbiamo già iniziato una serie di conferenze al Centro Anziani Ausilia di Albenga, durante le quali vengono affrontati diversi argomenti, dalla insufficienza renale, ai disturbi della vista, ma anche alla gestione della pelle matura e la chirurgia estetica. Tutte le conferenze sono tenute da medici che dopo aver illustrato il tema potranno rispondere alle domande dei partecipanti”.

“Nel nostro animo, inoltre, c’è la volontà di continuare ed anzi estendere anche alle scuole secondarie che vorranno aderire, lo screening della vista agli alunni e studenti. Con le stesse modalità vorremmo proporre anche lo screening audiometrico e molto altro. Da medico e da presidente Lions credo sia importante il tema della prevenzione, che passa anche dall’informazione oltre che dagli screening, e della sanità. Invito tutti a partecipare alle nostre iniziative”, conclude.

Aggiunge in conclusione il sindaco: “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i Lions per tutto quello che fanno per il nostro territorio. Come Amministrazione cerchiamo di ricambiare in termini di disponibilità e operatività quando Lions Club Albenga Host propone importanti iniziative come quelle illustrate. Iniziative come quelle di screening e delle conferenze al Centro Anziani di Albenga sicuramente hanno il valore aggiunto di avvicinare questa bella realtà a tutti i cittadini mettendosi al servizio, che peraltro è lo spirito che muove i Lions, del territorio”.

Ecco le prossime iniziative:

CONFERENZE AL CENTRO ANZIANI

– 6 novembre “Disturbi della vista per l’età” con la dottoressa Cristina siniscalchi

– 13 novembre “Gestione della pelle matura” con la dottoressa Serena De Felice

– 27 novembre “Incontro con il chirurgo” con la dottoressa Jolanda Gurnari

VENDITA DI PANETTONI

– 15 dicembre in Piazza IV Novembre i Giovani Leo, in collaborazione con Lions Club Albenga Host, venderanno dei piccoli panettoni. Il ricavato sarà devoluto all’associazione dei non vedenti