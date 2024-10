Albenga, il ritorno di Cristina Porro che lancia l’associazione Gallinara Civica: “Voce alle istanze del territorio”

Albenga. “Uno sguardo attento alla politica locale, ma senza rinunciare alle sfide oltre i confini di Albenga”. È questo lo spirito con cui Cristina Porro, già consigliere comunale ed ex segretario della Lega ad Albenga, lancia ufficialmente la nuova associazione “Gallinara Civica”.

“Si tratta di un progetto civico aperto a tutti, – spiega Porro. – Il nostro obiettivo è riportare il confronto politico e le istanze del territorio al centro della scena pubblica”.

Con il sostegno di altri associati, Porro è stata eletta ufficialmente presidente della nuova associazione.

Per Porro, “Gallinara Civica” rappresenta l’inizio di una nuova sfida, dopo aver lasciato il suo storico partito di appartenenza: “Sono molto riconoscente alla Lega ed a molte persone che ho avuto la fortuna di conoscere nel partito in questi anni, per il contributo importante che hanno dato al mio percorso di crescita, sia personale che politica. Quella fase appartiene oggi al mio passato. Un capitolo che di certo non rinnego, ma che voglio trasformare in un bagaglio prezioso per affrontare questa nuova avventura“.

“Siamo cittadini che vivono e lavorano nel comprensorio albenganese, e vogliamo ripartire dal dialogo e dal confronto costante per creare uno spazio nuovo. Gallinara Civica è un’opportunità per chi ha voglia di mettere a disposizione tempo, passione e competenze al servizio della nostra amata città e del nostro bellissimo territorio”, conclude Porro.