Albenga, giovedì 24 ottobre Giorgio Cangiano chiude la campagna elettorale in piazza Trincheri

Albenga. È tutto pronto per la chiusura della campagna elettorale di Giorgio Cangiano, che si candida a consigliere regionale nelle liste del centrosinistra a sostegno di Andrea Orlando, in vista del voto per le Elezioni Regionali in Liguria di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

L’appuntamento è per domani (giovedì 24 ottobre), alle 18,45, in piazza Trincheri (centro storico). L’evento sarà animato dalla musica dei Tre Gotti e seguirà un rinfresco.

“Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale, tanto breve quanto intensa”, – ha spiegato Cangiano, dopo un mese che lo ha portato ad incontrare i cittadini ad Arnasco, Andora, Alassio, Millesimo, Ceriale, Villanova, Altare, Finale Ligure (oggi, 23 ottobre, la tappa conclusiva del tour a Cairo Montenotte, alle 17).

“Nonostante il poco tempo a disposizione, sono davvero orgoglioso. Abbiamo realizzato incontri in diverse realtà del Ponente ligure, da Andora alla Val Bormida. Momenti di confronto che mi hanno permesso di toccare con mano la delusione dei cittadini per il mal governo della Regione a guida centrodestra di questi 9 anni. Ma soprattutto mi hanno permesso di conoscere ed approfondire problematiche ed esigenze”, ha proseguito il candidato consigliere ingauno.

“Quest’ultimo appuntamento servirà per il fare il punto con voi sulle sfide per la nostra regione ed il Ponente: sanità pubblica, infrastrutture, lavoro, dissesto idrogelogico e viabilità. Vi aspetto numerosi per confrontarci ancora una volta, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio”, ha concluso Cangiano.