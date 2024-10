Albenga fa il bis, due le finaliste ingaune per “Miss Blumare 2024”

Albenga. Miss Albenga Summer 2023, Sofia Santoro, e Miss Albenga Summer 2024, Martina Malaspina, sono tra le finaliste alla sedicesima edizione di Miss Blumare 2024.

Le ragazze si sono imbarcate sulla Msc “Fantasia” per una crociera durante la quale tutte le 45 finaliste, provenienti da ogni zona d’Italia, si sfideranno nelle quattro prove tecniche per aggiudicarsi il titolo di Miss Blumare 2024, o conquistare una delle fasce in palio.

Grande la soddisfazione espressa da parte degli organizzatori di “Miss Albenga Summer” e di tutta la città, che farà il tifo per le proprie rappresentanti.