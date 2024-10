Albenga, Ciangherotti (FI) a Tomatis: “Risultato di regionali rappresenta una richiesta di trasparenza e onestà sul modo di gestire la sanità”

Albenga. Eraldo Ciangherotti, vicecoordinatore di Forza Italia nella provincia di Savona, risponde alle odierne dichiarazioni del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis riguardo l’esito elettorale e i temi della sanità.

“Finalmente – dichiara Ciangherotti – il grande bluff sulla sanità albenganese è stato smontato. La maggioranza dei cittadini di Albenga ha capito che il Sistema Sanitario Nazionale è costituito sia dalla sanità statale che dalla sanità privato-convenzionata, due realtà che devono necessariamente cominciare a collaborare per garantire sul nostro territorio un servizio migliore e più efficiente a tutela dei cittadini”.

“Chi di noi non ha un parente, un amico o un conoscente che si sia rivolto alla Lombardia o al Piemonte per interventi di ortopedia o per operazioni chirurgiche, che qui in Liguria hanno liste d’attesa infinite? In Lombardia, in Piemonte e in altre regioni, grazie proprio al sistema privato convenzionato, senza alcun costo per il paziente, è possibile accedere più velocemente alle cure e agli interventi chirurgici,” prosegue Ciangherotti.

“In queste realtà, gli ospedali privato-convenzionati sono già operativi e offrono servizi rapidi e professionali, contribuendo a una sanità più accessibile e completa. È quindi auspicabile che anche nel nostro territorio il settore privato-convenzionato possa venire a contribuire, purché offra servizi utili e mirati alla popolazione. Solo così potremo parlare di una vera sanità pubblica integrata, in grado di rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini”.

“A nome di Forza Italia, ringrazio i cittadini di Albenga per la fiducia dimostrata in questa tornata elettorale, portandoci a essere il primo partito del centrodestra in città. Questo risultato rappresenta una chiara richiesta di trasparenza e onestà nella gestione della sanità, lontana da ambiguità e vicina ai bisogni reali della popolazione. D’altronde, le bugie hanno le gambe corte, e i cittadini hanno saputo riconoscere la verità dietro le parole del sindaco e del centro-sinistra.”