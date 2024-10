Albenga. “La Piana d’Albenga non può più rimandare gli interventi di messa in sicurezza e di regimazione delle acque. Il 5 settembre scorso abbiamo assistito all’ennesima alluvione che ha messo la città sott’acqua. Oltre 70 aziende agricole hanno subito danni ingenti, con perdite stimate superiori a un milione di euro. Non possiamo più aspettare. Se sarò eletto in consiglio regionale, verrò a bussare alla sua porta”. Così Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria, nel corso di un incontro – avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre – con il capogruppo forzista al Senato Maurizio Gasparri.

L’ex ministro ha accolto con favore la richiesta di Ciangherotti: “Vale per Albenga – ha detto Gasparri -, di cui già conoscevo le problematiche, ma anche per tutta Italia. Accolgo il tuo appello e mi auguro che, continuando il percorso di Forza Italia come protagonista nel governo della Regione Liguria, si possa intervenire per affrontare questa emergenza”.

“Siamo consapevoli che questo problema colpisce diverse aree del nostro Paese – ha aggiunto il senatore Gasparri -. La messa in sicurezza della Piana di Albenga è una priorità assoluta: dobbiamo lavorare insieme per tutelare i cittadini e le aziende agricole del territorio. L’obiettivo è quello di creare una situazione più visibile e dare risposte a questa emergenza”.

Conclude Ciangherotti: “Le parole del senatore Gasparri dimostrano quanto il Governo sia disposto a fare la propria parte in questa drammatica situazione che sta colpendo il nostro territorio. L’emergenza climatica ci mette davanti ad un bivio, e la Piana di Albenga non può più permettersi di rimandare gli interventi necessari per la sua messa in sicurezza”.