Albenga, accampato nel greto del Centa: clochard salvato prima di essere trascinato via dall’acqua

Albenga. Era accampato, come spesso accade, nel greto del fiume Centa, sulle sponde asciutte. Ma il maltempo che ha investito il savonese, con un enorme quantitativo di pioggia caduta in particolare su Albenga in mattinata, ha ingrossato il fiume.

L’acqua ha iniziato a salire rapidamente e un giovane clochard, un uomo, ha temuto seriamente di essere trascinato via dalla corrente.

È successo all’altezza del Self e dell’Ipercoop. Ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione dei passanti, che hanno dato l’allarme.

Sul posto: i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e la croce bianca di Albenga. I soccorritori sono riusciti a recuperare l’uomo: sta bene e ora sarà accompagnato in ospedale per accertamenti.

Un altro uomo è stato raggiunto e accompagnato fuori dal greto del Centa, in regione Cavallo, subito sotto il cavalcavia dell’Aurelia, nella zona di fronte al McDonald’s