Alassio, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro polivalente “Simone Rossi”

Alassio. Domani, mercoledì 2 ottobre, alle 16), si terrà l’inaugurazione del nuovo centro polivalente del comune di Alassio in piazza Paccini 32.

Il centro (che ospiterà attività di tipo sociale, culturale, educativo e ogni altra iniziativa utile affinché possa diventare un luogo di promozione di idee, di reti e di connessioni tra diverse realtà cittadine, attraverso la realizzazione di progetti utili alla collettività e in particolare dedicati ai minori) verrà intitolato a Simone Rossi, per il prezioso contributo che ha dato alla città di Alassio a livello turistico, sportivo e sociale, rivestendo con passione le cariche di assessore al turismo e allo sport del Comune dal 2013 al 2018, vicepresidente del consiglio comunale e consigliere di minoranza dal 2018 al 2023.

Alla cerimonia interverrà il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, e l’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Alassio Marco Melgrati, dei membri del consiglio comunale, delle principali autorità locali e della cittadinanza. Interverranno inoltre Sara Foscolo, già componente della XII Commissione Affari Sociali e della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, il sindaco di Garlenda Alessandro Navone, la signora Franca Carù, madre di Simone Rossi, e Alfredo Silvestri, ex vice segretario e stimato dirigente del Comune di Alassio.