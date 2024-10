Alassio: mercoledì i funerali di Iulian Nica, vittima di un tragico incidente stradale

Alassio. Si svolgeranno mercoledì 30 ottobre alle ore 15, nella chiesa Santa Maria Immacolata di Frati, i funerali con rito ortodosso di Iulian Nica, il ventiduenne morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Alassio a seguito di un tragico incidente.

Il giovane, che lavorava in un bar, intorno alle 2.30 viaggiava a bordo del suo scooter tra viale Hanbury e via IV novembre, ad Alassio. Per cause ancora in fase di accertamento il ragazzo si sarebbe schiantato contro l’auto che lo precedeva, e per lui l’impatto è stato fatale.

Iulian, di origini moldave, lascia la mamma Aliona, la sorella Adelia, Dimitri, parenti e amici tutti.