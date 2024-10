Alassio in lutto: è il 22enne Iulian Nica la vittima dell’incidente mortale

Alassio. La comunità alassina, in lutto, piange la scomparsa di Iulian Nica, di soli 22 anni. È lui la vittima dell’incidente mortale, avvenuto nella notte appena trascorsa, a cavallo tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre.

Di origini moldave, lascia la mamma e una sorella. Lavorava presso il bar bagni Peppino, nella città del Muretto, dove aveva già lavorato anche nel corso della scorsa stagione.

Amici e conoscenti lo ricordano come un ragazzo solare, sempre sorridente, gentile e disponibile e dedito al lavoro.

Il sinistro che gli è costato la vita è avvenuto intorno alle 3, tra viale Hanbury e via IV Novembre, e sono emersi alcuni dettagli in più in relazione a quanto accaduto.

Il mezzo a due ruote, guidato da Nica, viaggiava dietro un’auto che procedeva nella stessa direzione.

La dinamica esatta, come le responsabilità, sono ancora da accertare, ma pare che, ad un certo punto, la vettura avrebbe messo la freccia per compiere una svolta: la moto non si sarebbe riuscita a fermare in tempo, centrandola in pieno.

A quel punto, il 22enne è stato sbalzato dalla sella andando ad impattare con violenza contro il marciapiede e sarebbe anche finito sotto l’auto. La morte dovrebbe essere avvenuta sul colpo.

I sanitari, giunti tempestivamente sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno comunque tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo senza esito.

La salma del ragazzo si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: nelle prossime ore si capirà se sarà o meno eseguita l’autopsia.

Il guidatore dell’auto, invece, residente a Varese ma domiciliato ad Alassio, se l’è cavata senza particolari traumi, ma è rimasto sotto shock, ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. La sua patente è stata sospesa (come prassi in questi casi), in attesa di capire l’esatta dinamica dell’accaduto.