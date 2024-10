“Alassio in Blu”, nuovo anno scolastico all’insegna dell’ambiente e del rispetto delle antiche tradizioni marine

Alassio. Tre mattine al Porto Luca Ferrari di Alassio per i giovani studenti della primaria: giovedì 3 ottobre, venerdì 4 ottobre e lunedì 7 ottobre, dalle 9 alle 12, insieme al CNAM e alla Marina di Alassio, col sostegno del Comune di Alassio e della Gesco, per un avvicinamento dei piccoli studenti allo sport della vela, per brevi lezioni su nodi e antichi mestieri del mare e una visita esclusiva su Pilgrim e Barbara, due tra le barche d’epoca premiate alla manifestazione Le Vele d’Epoca di Imperia. Il giovanissimo armatore e skipper di Pilgrim, Emmanuele Dalla Vecchia, e l’equipaggio ospiteranno i giovani scolari giovedì e venerdì, per raccontare curiosità e aneddoti di questa storica signora del mare.

“L’iniziativa è entusiasmante: l’idea di far approcciare i bambini alla realtà delle imbarcazioni d’epoca, che va oltre la barca come “oggetto” ma come ricettacolo di storie, aneddoti ed intrecci tra vite e persone. – dice entusiasta Emmanuele Dalla Vecchia, armatore di Pilgrim – Passato e presente accumunati dalla stessa passione. Facendoli salire a bordo si dà loro la possibilità di relazionarsi con spazi diversi da quelli ai quali sono abituati, ma dove si svolgono le stesse routine giornaliere, solo forse con più spirito di adattamento e la consapevolezza che non si ha mai davvero il controllo, ma che ci si deve arrangiare in qualsiasi caso. Un’assenza di controllo che forse è la cosa più importante che insegna lo sport della vela, dove puoi essere un fuoriclasse, ma ti devi comunque sempre interfacciare con Eolo e Poseidone, e sottostare alle loro faide, accentrandole e adattandoli per superarle”.

Lunedì 7 ottobre invece sarà la volta di Barbara, la vela che ha festeggiato i 100 anni lo scorso anno, insieme al suo armatore Roberto Olivieri, a ospitare i bambini: “Come armatore e custode dello yawl Barbara del 1923 riconosco l’importanza di preservare non solo la nostra tradizione nautica, ma anche il delicato ecosistema marino di cui facciamo parte. – conferma Roberto Olivieri – La nostra partecipazione ad Alassio in Blu rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità e la tutela ambientale. Nel mantenere e navigare con Barbara, ci impegniamo a seguire pratiche sostenibili che minimizzano l’impatto ambientale, come l’uso di tecniche tradizionali di manutenzione che riducono l’uso di materiali aggressivi e potenzialmente inquinanti. Inoltre, adottiamo misure per evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, con particolare attenzione alla riduzione delle plastiche, temi centrali per il benessere del nostro pianeta e del mare. Lavoriamo costantemente per promuovere la sensibilità verso la preservazione del mare, affinché anche le generazioni future possano godere delle meraviglie che il nostro patrimonio nautico e naturale ha da offrire”.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che intende celebrare i 100 anni del Circolo Nautico di Alassio nel 2025: ” Andar per mare: da Lepanto, alla Haven, a Luna Rossa gli Alassini sono sempre stati protagonisti. – commenta Carlo Canepa, Presidente di CNAM Alassio – Il MARE (=Memoria Ambiente Rispetto Ecosistema) è da sempre protagonista con il CNAM, che il 3 giugno 2025 festeggerà 100 anni di vita. Tre giorni insieme per avvicinare i giovani al passato e al futuro, rimarcando il paese, la sua storia … la solidarietà di chi va per mare”.

Anche Rinaldo Agostini sottolinea il ruolo importante di questa eccellenza portuale di cui è Presidente dal 2019: “La mia vita è trascorsa sulle barche insieme ai giovani atleti che preparavamo per le regate internazionali e abbiamo visto l’importanza di vivere il mare in tutte le situazioni e il ritorno che questo ha avuto sulla formazione giovanile. Siamo pronti a iniziare questo percorso con i più piccoli nella speranza che siano Giovani e un domani Uomini, consapevoli del valore del mare, da preservare per loro stessi e per le future generazioni”.

“Il Porto Luca Ferrari è un’eccellenza del territorio premiata da 19 anni con la Bandiera Blu – ricorda il sindaco di Alassio Marco Melgrati – Portare i bambini a conoscerne le attività e le tradizioni marinare fa parte di un impegno educativo che Alassio è lieta di inaugurare con questi 3 giorni che rientrano in un progetto più ampio chiamato ALASSIO IN BLU e che accompagnerà le scuole e il pubblico a festeggiare i 100 anni del nostro Circolo Nautico nel 2025. Per avvicinare i giovani al mare, come ambiente naturale, come ambito sportivo e professionale per le future generazioni”.