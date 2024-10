Al via in Liguria il progetto del Mit “Metti la sicurezza al volante”: l’8 ottobre a Savona

Savona. Oltre venticinque eventi tra Liguria e Piemonte per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la popolazione, dai giovanissimi agli over 65. È questo il senso dell’iniziativa “Metti la sicurezza al Volante”, realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in stretto coordinamento con la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest e con gli Uffici della Motorizzazione Civile. La campagna coinvolge forze di polizia, enti locali, associazioni di categoria del settore autoscuole e altre realtà attive nelle due regioni.

Nelle prossime settimane, sono previste iniziative di educazione e di formazione, anche attraverso il coinvolgimento delle Polizie Locali di Liguria e Piemonte. L’obiettivo finale è quello favorire un uso più consapevole dei veicoli stradali, a partire da monopattini e biciclette, per arrivare a motocicli e autovetture. Spazio ad iniziative dedicate a neopatentati e trasgressori ma anche ad eventi di sensibilizzazione dedicati alla popolazione adulta.

Le attività si svolgeranno nelle 12 province di Liguria e Piemonte: Genova, Savona, La Spezia e Imperia; Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Ogni provincia vedrà il coinvolgimento di scuole e comunità locali, con eventi specifici per diverse fasce di età.

In particolare, le iniziative previste si suddividono in tre categorie:

“Teatro in strada”: Spettacoli educativi su tematiche legate alla sicurezza stradale, rivolti a diverse fasce d’età. L’intento è quello di promuovere l’adozione di comportamenti adeguati portando tra i banchi di scuola e non solo un progetto strutturato in due fasi, una di spettacolo interattivo e un’attività laboratoriale. Gli spettacoli saranno divisi per fasce di età (3/8 anni e 9/13 anni)

“Sicurezza in Piazza”: la seconda prevede una serie di eventi aperti al pubblico che si svolgeranno nei centri urbani. Previsti percorsi di guida simulati, giochi interattivi, simulazioni di guida, lezioni di primo soccorso e dimostrazioni con l’ausilio di innovative soluzioni tecnologiche, come il Tir Crash Test Experience , un laboratorio mobile con simulatori di impatto e di ribaltamento.

“Over 65”: la terza fase mira a sensibilizzare gli automobilisti adulti affinché possano “rispolverare” le nozioni teoriche alla base di una guida sicura.

In Liguria il progetto partirà ufficialmente lunedì 7 ottobre a Sanremo, con uno spettacolo teatrale rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado che si svolgerà nel Teatro del Casinò, partner dell’iniziativa. Sono attesi circa 700 ragazzi delle scuole, la prima fascia (3/8 anni) dalle ore 9 alle 11 e la seconda fascia (9-13 anni) dalle 11 alle 13.

Martedì 8 ottobre, sempre al mattino, sarà la volta di Savona, dove sono attesi 350 ragazzi ai quali saranno dedicati due spettacoli, nell’Aula Magna della Scuola Edile, con il medesimo canovaccio.

Mercoledì 9 ottobre il progetto farà tappa al Teatro Impavidi di Sarzana (SP), con due spettacoli che coinvolgeranno complessivamente 200 allievi delle scuole primarie e 217 studenti delle secondarie di primo grado.

Giovedì 10 ottobre l’iniziativa approderà a The Space Cinema Porto Antico di Genova, dove sono attesi quasi 900 studenti, 438 delle primarie e 451 delle secondarie.