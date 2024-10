Al MuDa di Albissola Marina la cerimonia per il “Premio Enrico Bonino 2024”

Albissola Marina. L’associazione culturale savonese “LiberArti” anche quest’anno premia i giovani autori che si sono distinti ricordando il poeta Enrico Bonino. Sabato 19 ottobre, presso la Sala MuDa, alle ore 15, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 15esima edizione del Concorso Letterario Internazionale “Premio Enrico Bonino”, Sezione dedicata agli Istituti Scolastici.

L’attrice Donatella Francia leggerà le poesie e brani delle prose dei primi classificati. Gli elaborati degli autori premiati, che sono stati elencati nel Verbale di Giuria, verranno pubblicati sulla Raccolta Antologica. Si ringraziano: la Famiglia Bonino, la Famiglia Levrero, gli artisti Lukas e Rosalba Quacquarelli, il Lions International L.C. Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia e Bper Banca.

Di seguito l’elenco dei vincitori selezionati dalla giuria, presieduta da Sergio Giuliani (già docente di Materie Letterarie, critico, saggista e studioso di Dante) e formata da Anna Maria Faldini (scrittrice e critico d’arte) e Franca Maria Ferraris (poetessa, scrittrice e traduttrice).

Sezione A under 18 – Poesia a tema libero

1° Premio ex aequo Mohamed Elsayed Rageb Sekin (Cpia – Savona) “La vita”

2° Premio ex aequo Chiara Roncallo (Cpia Savona) “Conoscevo una ragazza dal cuore buono”

Sezione A – Poesia a tema libero

1° Premio Lucky Gilbert (Cpia Savona) “Destiny”

2° Premio Nicoletta Alina Burlacu (Itis Imperia) “Ragazzo bullizzato”

3° Premio Sara Roxana MEDINA RIZZO (Iiss Boselli Alberti Savona) “Una nuova alba”

Finalisti con menzione d’onore

Flavia De Almeida Dias (Iiss Boselli Alberti Savona) “Il colore della mia pelle non interferisce”

Anastasiia Dereniuha (Cpia Savona) “Il mio tempio”

Julian Alejandro Guzman Reyes (Cpia – Savona) “Sotto il sole d’Italia”

Mouhamed Aliou Ndiaye (Cpia – Savona) “Viaggio sulla barca”

Finalisti con diploma di merito

Muftah Hamad Al Kadeiki (Cpia – Savona) “I giorni passano”

Silvia Baiardo (Cpia – Savona) “Onde”

Penelope Peralta Guzman (Cpia – Savona) “Il mio dolore”

Sezione B – Racconto a tema libero

1° Premio Nelia Tyshchenko (Cpia – Savona) “Una serata di pioggia”

2° Premio Narcisa Nut (Cpia – Savona) “Charlot”

3° Premio Gjovana Shtjefni (Cpia – Savona) “Le onde della vita”

Finalista con menzione d’onore

Mamadou Bachir Di Vuolo Barry (Cpia – Savona) “L’avventura di Aliu”