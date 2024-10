Al Campus di Savona la 20^ edizione del Graduation Day del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici

Savona. Il 5 ottobre presso il campus di Savona si terrà la 20^ edizione del Graduation Day, una giornata speciale dedicata agli studenti del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici (MRDM) dell’Università di Genova.

La celebrazione del Graduation Day rappresenta il culmine del percorso di specializzazione nella riabilitazione muscoloscheletrica e reumatologica, una formazione di alto livello che ogni anno contribuisce a formare alcuni dei migliori fisioterapisti in Italia. Anche quest’anno, oltre un centinaio di studenti riceveranno il diploma durante la mattinata e giureranno il loro impegno etico nella professione. Inoltre, l’importante lavoro di ricerca svolto durante la preparazione delle tesi di laurea sarà condiviso liberamente con il pubblico tramite il sito del Master, evidenziando l’eccezionale contributo degli specializzandi al campo della riabilitazione muscoloscheletrica.

La giornata includerà anche momenti di arricchimento culturale, con una lectio magistralis dal titolo “L’importanza delle scelte (e dell’avere un po’ di fortuna…)”, tenuta dal professor Enrico Arnaldi, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Artroscopica e Ricostruttiva del Ginocchio presso l’Istituto Clinico Humanitas.

Un altro momento significativo sarà la consegna della medaglia UniGe al Professor Francesco Serafini, docente emerito del Master RDM, in riconoscimento del suo eccezionale contributo all’ambito della riabilitazione.

Il Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici (RDM) dell’Università di Genova, in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, offre un programma avanzato di specializzazione per fisioterapisti nell’ambito della fisioterapia dei disturbi muscoloscheletrici. Fondata nel 2003, questa eccellenza formativa segue gli standard internazionali e si impegna a formare professionisti altamente qualificati nel campo della riabilitazione muscoloscheletrica. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.masteromt.unige.it.