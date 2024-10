Ai vigili del fuoco di Albenga un immobilizzatore spinale donato da Confagricoltura Liguria

Albenga. Confagricoltura Liguria, presente con il Presidente Luca De Michelis, unitamente a Michele Introna, ha ufficialmente consegnato al Distaccamento del Comando Provinciale di Savona presso la sede di Albenga l’immobilizzatore spinale che la più antica organizzazione di rappresentanza agricola ha donato ai Vigili del Fuoco locali.

Presente una delegazione del Comune, con il Presidente del Consiglio Comunale Passino e l’Assessore all’agricoltura Cangiano, oltre al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, l’ingegnere Giuseppe Di Maria che ha “accolto” il dono insieme al Capo Distaccamento di Albenga, Ugo Colombo, e ai molti Vigili del Fuoco Ingauni presenti.

“L’attrezzatura – sottolineano i Vigili del Fuoco – consente manovre di estricazione in spazi confinati, ed è particolarmente utile in occasione di interventi per incidenti stradali, garantendo una rapida immobilizzazione della colonna vertebrale dell’infortunato. Questa particolare attrezzatura consente inoltre di vericellare la stessa nel caso estremo in cui si rendesse necessario il trasporto del ferito mediante aeromobili”.

“Un nostro doveroso contributo – ha precisato il Presidente di Confagricoltura Liguria – al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui la nostra realtà è da sempre legata e a cui va il nostro sempiterno ringraziamento per ciò che quotidianamente fanno. Un’occasione di ribadire anche il ruolo fortemente sociale che da sempre contraddistingue la nostra Organizzazione, non nuova a supportare queste lodevoli azioni, utili alla collettività”.

Confagricoltura Liguria ha voluto a sua volta ringraziare anche Riccardo Vignone, già referente dei Giovani di Confagricoltura di Savona, membro della squadra antincendio della Protezione Civile di Albenga, che fortemente ha sostenuto tutti i passaggi, anche di natura burocratica, per poter donare questa preziosissima attrezzatura.