Ai domiciliari con l’accusa di aver violentato una collega su una nave da crociera: arrestato dai carabinieri e condotto in carcere

Savona. E’ stato arrestato e condotto presso il carcere di Genova Pontedecimo il filippino di 32 anni che nel 2022 era stato accusato di violenza sessuale commessa su una nave da crociera. Lo straniero, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, deve scontare una pena di 3 anni e 10 mesi.

Il 14 ottobre 2022 la Squadra Mobile della Questura di Savona, congiuntamente a all’Ufficio Polizia Frontiera Marittima, aveva proceduto all’arresto dell’allora 30enne in relazione al reato di violenza sessuale in danno di una ventinovenne, commesso in acque internazionali.

La donna si era presentata presso gli uffici denunciando quanto sarebbe accaduto nella notte di alcuni giorni prima a bordo di una motonave sulla quale sia lei che l’uomo erano imbarcati come membri dell’equipaggio; in particolare l’uomo approfittando del suo stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcooliche, l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale. L’attività di indagine immediatamente avviata dalla Polizia di Stato aveva permesso di riscontrare le dichiarazioni della vittima e di identificare il presunto autore degli abusi sessuali.

Il nuovo arresto da parte dei carabinieri di Genova è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Savona.