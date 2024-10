Aeroporto di Genova, nuovo volo per Varsavia a partire da maggio: tre collegamenti a settimana

Liguria. Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia per passeggeri trasportati, ha annunciato oggi una nuova rotta da Genova a Varsavia a partire dalla stagione estiva 2025. Il nuovo collegamento tra il capoluogo ligure e la capitale polacca prenderà il via il prossimo 1° maggio 2025 con tre voli a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. I biglietti sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’App WIZZ.

Wizz Air ha avviato le sue operazioni su Genova nel 2021, sbarcando con il volo per Tirana. A luglio 2024 ha lanciato il nuovo collegamento annuale per Budapest che prenderà il via il prossimo 29 ottobre con tre voli a settimana. Sale così a tre il numero delle destinazioni offerte dal vettore ungherese sullo scalo genovese.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare il nuovo collegamento per Varsavia – commenta Francesco D’Amico, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova – L’avvio di questa nuova rotta, che porta e tre il numero delle destinazioni servite da Wizz Air, conferma l’impegno del vettore ungherese a rafforzare la partnership strategica con l’Aeroporto di Genova”.

“Da tempo eravamo alla ricerca di un vettore che potesse collegare il nostro aeroporto con alcuni tra i più importanti paesi dell’Est Europa e Wizz Air ha saputo cogliere l’opportunità e soddisfare tale obiettivo. – ha dichiarato Enrico Musso, Presidente di Aeroporto di Genova – Le nuove rotte consentiranno ai genovesi e ai liguri di poter scoprire le due capitali dell’Est, offriranno nuove possibilità di viaggio alle aziende con interessi in queste aree, oltre ad aprire nuovi flussi turistici verso la nostra regione. Ringraziamo il vettore ungherese per questa opportunità e ci auguriamo di poter ulteriormente rafforzare la collaborazione in un prossimo futuro”.