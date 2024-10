“Addio Bocca di Rosa”: sabato 12 ottobre, la presentazione del giallo di Daniela Piazza ambientato a Celle Ligure

Celle Ligure. Un giallo ambientato a Celle. Sarà presentato proprio qui, sabato prossimo, 12 ottobre, il libro di Daniela Piazza “Addio, Bocca di Rosa”. Ecco il suo ultimo lavoro, questo è il secondo giallo di una già annunciata trilogia che si sviluppa in paese.

Sarà l’attore Enzo Bensi a dare vita al testo con alcuni suggestivi momenti di lettura. All’iniziativa della Pro Loco Borghi del Beigua Aps, in collaborazione con l’associazione CelleLab2 e con il patrocinio del Comune, che si terrà alle 17 al centro culturale Mezzalunga, dietro la stazione ferroviaria, interverrà anche il maestro Roberto Storace con la magia della sua chitarra. Seguirà brindisi e rinfresco per i presenti.

Daniela Piazza, torna così a trasformare Celle nell’ambientazione perfetta per le indagini del maresciallo Talarico e della sua ostinata collaboratrice Annarita, questa volta impegnati a smascherare l’assassinio di una giovane donna dai tratti analoghi alla protagonista della popolare canzone del grande De Andrè.

Tra intrighi, stupefacenti scoperte e sconclusionate indagini, a essere protagonista è anche la bella cittadine rivierasca che fa da sfondo al delitto, descritta con dovizia di particolari dalla scrittrice. Dopo “La Morte non ha rispetto”, nel quale il piccolo centro della riviera savonese diventa scenario di un crimine efferato, anche il nuovo giallo, Laurana Editore, vede Celle abilmente raccontata, tra suggestioni e particolari pittoreschi di un centro paradisiaco, ma teatro di insospettabili misteri.

Daniela Piazza, laureata in Lettere con specializzazione in Storia dell’Arte, diplomata in pianoforte e insegnante di Storia dell’Arte, ha pubblicato diversi articoli a soggetto storico-artistico per esordire come scrittrice con il fortunato romanzo storico Il tempio della luce, edito nel 2012 da Rizzoli e accolto con notevole interesse da stampa e lettori. Hanno fatto seguito L’enigma Michelangelo (Rizzoli, 2014), La musica del male (Rizzoli, 2019), Il tempo del giudizio (Rizzoli, 2022), Il bastardo (Altrevoci, 2022), La brigante (Altrevoci, 2023) e il poliziesco La morte non ha rispetto (Laurana, 2022), vincitore nella sezione inediti del Premio NebbiaGialla 2021. Ha inoltre pubblicato un racconto giallo, Un’estate in darsena, nella raccolta Savona in giallo (De Ferrari, 2014).